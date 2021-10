Stash come Tommaso Paradiso? Quella “somiglianza” che nessuno aveva notato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stash come Tommaso Paradiso? Quella strana ed inaspettata somiglianza che nessuno avrebbe mai immaginato: sono identici in un punto. Stash come Tommaso Paradiso? In moltissimi hanno subito notato una strana quanto allo stesso tempo inaspettata somiglianza tra il frontman e leader dei The Kolors ed il cantante che circa un anno e mezzo fa ha Leggi su youmovies (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.strana ed inaspettatacheavrebbe mai immaginato: sono identici in un punto.? In moltissimi hanno subitouna strana quanto allo stesso tempo inaspettatatra il frontman e leader dei The Kolors ed il cantante che circa un anno e mezzo fa ha

Advertising

Kolored97 : RT @THE_KOLORStash: Caro @Stash_theKOLORS e cari @TheKolors , dato che instagram non funziona potete usare Twitter.... se vi ricordate anc… - THE_KOLORStash : Caro @Stash_theKOLORS e cari @TheKolors , dato che instagram non funziona potete usare Twitter.... se vi ricordate… - MartyRockstar : @luca_carioli @IlPaoloGiordano @AmiciUfficiale @MarroneEmma @AmorosoOF @NaliOfficial @shailagatta @Stash_theKOLORS… - xlvyrslf : pensando intensamente a albe al serale con stash come giudice quello se lo porta a casa ve lo dico - Bibartworkshop : @jk_slytherin Si può dunque ipotizzare come potrebbe essere Stash dei the Kolors tra 40 anni?? -