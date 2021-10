Star in the Star annuncia i finalisti: le ultime 4 leggende della musica pronte a contendersi la vittoria (Di venerdì 8 ottobre 2021) Star in the Star si appresta a chiudere la sua prima, sfortunata stagione con gli ultimi verdetti. A contendersi la vittoria, nella finale di giovedì 14 ottobre, sono i concorrenti che si nascondono dietro i panni di Loredana Bertè, Michael Jackson, Lady Gaga e Mina. In attesa di scoprire gli ultimi svelamenti, alcuni indizi hanno già fatto ipotizzare chi potrebbe nascondersi dietro queste ultime 4 leggende. I finalisti di Star in the Star: chi si nasconde dietro le ultime 4 leggende? Star in the Star è andato in onda giovedì sera con la semifinale di questa prima ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)in thesi appresta a chiudere la sua prima, sfortunata stagione con gli ultimi verdetti. Ala, nella finale di giovedì 14 ottobre, sono i concorrenti che si nascondono dietro i panni di Loredana Bertè, Michael Jackson, Lady Gaga e Mina. In attesa di scoprire gli ultimi svelamenti, alcuni indizi hanno già fatto ipotizzare chi potrebbe nascondersi dietro queste. Idiin the: chi si nasconde dietro lein theè andato in onda giovedì sera con la semifinale di questa prima ...

