Stadio della Roma, la procura contesta anche l’autoriciclaggio al deputato leghista Centemero e all’imprenditore Parnasi (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un colpo di scena nel procedimento sul nuovo Stadio della Roma. Oltre al finanziamento illecito è contestato ora anche il reato di autoriciclaggio al deputato della Lega, Giulio Centemero, all’imprenditore Luca Parnasi e al fiscalista Andrea Manzoni, imputati in uno dei filoni della maxinchiesta. La nuova contestazione è stata resa nota dai pm di Roma, Luigia Spinelli e Giulia Guccione nell’ambito dell’udienza davanti al giudice per le udienze preliminari in un procedimento che vede imputate altre dicci persone. Il reato di autoriciclaggio è in riferimento ai soldi che l’imprenditore avrebbe destinato a Radio Padania. Fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016. “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un colpo di scena nel procedimento sul nuovo. Oltre al finanziamento illecito èto orail reato di autoriciclaggio alLega, GiulioLucae al fiscalista Andrea Manzoni, imputati in uno dei filonimaxinchiesta. La nuovazione è stata resa nota dai pm di, Luigia Spinelli e Giulia Guccione nell’ambito dell’udienza davanti al giudice per le udienze preliminari in un procedimento che vede imputate altre dicci persone. Il reato di autoriciclaggio è in riferimento ai soldi che l’imprenditore avrebbe destinato a Radio Padania. Fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016. “In ...

