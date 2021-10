Sputnik V, Rezza: “Allo studio 2 soluzioni per vaccinati”. L’allarme del sindacato dei pensionati in Veneto sulle badanti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 15 ottobre non è solo il D-day per l’entrata in vigore del Green pass. Ma lo sarà anche per chi ha fatto il vaccino Sputnik V non autorizzato dall’Agenzia europea per il farmaco, ma per esempio somministrato a San Marino e anche a una platea di lavoratori e lavoratrici, proveniente dall’Est Europa, che assistono gli anziani in Italia. Per le persone vaccinate con il composto a doppio vettore virale sviluppato da Mosca “da una parte bisogna garantire il loro diritto a poter avere il green pass ma bisogna anche garantire la comunità che ospita circa la sicuRezza. Ci sono dunque due ipotesi Allo studio – spiega il direttore della prevenzione del ministero dela Salute Gianni Rezza – effettuare una ulteriore dose addizionale con un vaccino a mRna in chi è vaccinato con vaccini non riconosciuti dall’Ema, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 15 ottobre non è solo il D-day per l’entrata in vigore del Green pass. Ma lo sarà anche per chi ha fatto il vaccinoV non autorizzato dall’Agenzia europea per il farmaco, ma per esempio somministrato a San Marino e anche a una platea di lavoratori e lavoratrici, proveniente dall’Est Europa, che assistono gli anziani in Italia. Per le persone vaccinate con il composto a doppio vettore virale sviluppato da Mosca “da una parte bisogna garantire il loro diritto a poter avere il green pass ma bisogna anche garantire la comunità che ospita circa la sicu. Ci sono dunque due ipotesi– spiega il direttore della prevenzione del ministero dela Salute Gianni– effettuare una ulteriore dose addizionale con un vaccino a mRna in chi è vaccinato con vaccini non riconosciuti dall’Ema, ...

