Spam | truffe e Bitcoin ERA

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ogni tanto qualcuno arriva sul blog lamentandosi del fatto che i commenti con link vanno in moderazione automatica. Anzi, più spesso qualcuno arriva sul blog, lascia un commento farcito di link e poi sostiene che noi, dopo esserci accorti delle terrificanti verità che ci venivano raccontate, avremmo cancellato il suddetto commento. Quando invece è appunto solo andato in moderazione automatica. Ieri ad esempio profili vari hanno assalito BUTAC nell’arco di qualche ora, tutti postando lo stesso commento, un falso link a YouTube: Il link non rimanda a YouTube, anche se sembra, se avete qualche minimo sistema di sicurezza e un browser aggiornato, verrete subito avvertiti che punta a una pagina esterna a YouTube, una pagina che una volta raggiunta si presenta così: Il primo computer quantistico stravolgerà l’Economia mondiale e creerà migliaia di nuovi milionariL’articolo come avrete ...

jaimelvannister : Ma mannaggialamad, ho la mail piena di spam di merda con link fasulli. Ovviamente sono link del cazzo, vi pare che… - djnooz : Avete notato che ogni volta che Instagram vi manda la verifica del vostro numero tramite SMS poco dopo arriva un me… -

Ultime Notizie dalla rete : Spam truffe

