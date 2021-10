Spalletti si gode Anguissa | ma il suo obiettivo era un altro calciatore | il motivo del mancato acquisto

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Frank, il grandedi Cristiano Giuntoli nell'ultimo giorno di calciomercato, ha stupito tutti grazie alle sue prestazioni impressionanti di inizio stagione. Anche Lucianosiil centrocampista camerunense, ma il suoprimario era ungiocatore.Zakaria Napoli Nel corso del calciomercato estivo, si era parlato anche di Denis Zakaria comedel Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Borussia Mönchengladbach è stato corteggiato a lungo dalla dirigenza azzurra, ma alla fine non è arrivato per il suo costo eccessivo (il Borussia chiedeva una cifra superiore ai 20 milioni di euro). Zakaria era l'uomo dei desideri diche però alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti gode

... Matteo Politano non demorde e, anzi, come ha affermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss sil'... è l'emblema della nostra compattezza di cui un artefice è anche. L'ho ritrovato dopo la ...Ho trovatocarico ed entusiasta di essere a Napoli, ma atticamente è abbastanza cambiato rispetto a quando ero all' Inter . La rosa si è completamente messa a sua disposizione. C'è stato un ...Stastiche e numeri per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che si gode il primo posto in classifica in Serie A con 7 vittorie consecutive. Ma le statistiche di Spalletti hanno delle fondamenta solid ...Il Napoli si gode Mario Rui, in un momento incredibile della sua carriera: ma il terzino deve fare i conti con una tremenda esclusione.