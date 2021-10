Spagna, Laporte: «Italia, ci siamo presi la rivincita. Critiche? Aspetto la finale» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aymeric Laporte, difensore del Manchester City e della Spagna, ha parlato in vista della finale di Nations League Aymeric Laporte, difensore del Manchester City e della Spagna, ha parlato in vista della finale di Nations League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca. Critiche – «Non vedo o sento ciò che arriva dall’esterno. Ho tutti i social, ma non voglio dare credito agli haters. Nella partita con l’Italia abbiamo dimostrato di non essere così male come dicevano. Non dirò ancora “dove sono quelli che hanno detto…”, sto aspettando la finale. È sempre bene tacere in casi simili». Italia – «Ci siamo presi la nostra rivincita dopo la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aymeric, difensore del Manchester City e della, ha parlato in vista delladi Nations League Aymeric, difensore del Manchester City e della, ha parlato in vista delladi Nations League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Marca.– «Non vedo o sento ciò che arriva dall’esterno. Ho tutti i social, ma non voglio dare credito agli haters. Nella partita con l’abbiamo dimostrato di non essere così male come dicevano. Non dirò ancora “dove sono quelli che hanno detto…”, sto aspettando la. È sempre bene tacere in casi simili».– «Cila nostradopo la ...

Advertising

sportli26181512 : Italia, Kean a rischio per la finalina di Nations League: Dopo lo scontro nel finale di Italia-Spagna con Laporte l… - GioHSP : @Maignangioia Unai 24 Laporte 27 Pau 24 Azpilicueta 32 Alonso 31 Busquets 32 Koke 29 Gavi 17 Ferran 21 Oyarzabal 2… - Federico_Spagna : @GianpieroValer1 Sì, ad esempio Laporte alla fine andava ammonito - ThisIsNotJimmy2 : RT @Swaffle_7: Italia 0-4 Spagna Sarabia Gavira Laporte Chiesa OG - tw_fyvry : Immancabile per tutte le volte in cui sarà nominato il difensore della Spagna Laporte... #ItaliaSpagna -