Sottomarino nucleare della marina americana ha un incidente nel Mar Cinese Meridionale: lo scontro con un “oggetto non identificato” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un Sottomarino nucleare della marina militare americana ha fatto un incidente mentre era in fase di immersione nelle acque del Mar Cinese Meridionale. La collisione del Uss Connecticut sarebbe avvenuta sabato scorso, contro “un oggetto non identificato” e l’imbarcazione è rimasta danneggiata. Come riporta il Washington post i marinai rimasti lievemente feriti sono 15 e il Sottomarino, secondo fonti ufficiali, è comunque rimasto operativo. Sono ancora in corso accertamenti su quanto accaduto e verifiche sull’imbarcazione per valutare “l’entità dei danni”. Un portavoce della marina americana ha reso noto che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unmilitareha fatto unmentre era in fase di immersione nelle acque del Mar. La collisione del Uss Connecticut sarebbe avvenuta sabato scorso, contro “unnon” e l’imbarcazione è rimasta danneggiata. Come riporta il Washington post ii rimasti lievemente feriti sono 15 e il, secondo fonti ufficiali, è comunque rimasto operativo. Sono ancora in corso accertamenti su quanto accaduto e verifiche sull’imbarcazione per valutare “l’entità dei danni”. Un portavoceha reso noto che il ...

