Sono oltre 8 milioni gli italiani non ancora vaccinati contro il Covid. Quasi tre sono ultracinquantenni ad alto rischio. Quindici milioni le dosi ferme nei frigoriferi (Di venerdì 8 ottobre 2021) sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. A riferirlo è il report settimanale della struttura del Commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo (qui i dati giornalieri). Di questi 8 milioni, sempre secondo quanto riferisce il report del Commissario, 2.987.859 sono ultracinquantenni, 3.996.994 nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni. La percentuale di ventenni vaccinati è più alta rispetto a quella che si rileva nella fascia d’età 40-49 anni. Dal report emerge infatti che sono 4.641.642 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021)8.393.051 gliover 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. A riferirlo è il report settimanale della struttura del Commissario per l’emergenza-19, Francesco Paolo Figliuolo (qui i dati giornalieri). Di questi 8, sempre secondo quanto riferisce il report del Commissario, 2.987.859, 3.996.994 nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni. La percentuale di ventenniè più alta rispetto a quella che si rileva nella fascia d’età 40-49 anni. Dal report emerge infatti che4.641.642 ...

