Sono durissime le parole di Patrizia Mirigliani per Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha proprio ragione Patrizia Mirigliani a far notare che nella casa del Grande Fratello VIP non c’è il clima tutto rose e fiori che spesso si vorrebbe mostrare in prima serata. E che molti concorrenti non riescano a comprendere Nicola, suo figlio, è abbastanza palese. Alcuni non si sforzano neppure a far finta, come è successo in diverse occasioni anche con Katia Ricciarelli che ha detto ad esempio, di non capire Nicola quando parla, ma con un tono tutt’altro che amichevole. La Mirigliani a Casa Chi, ha parlato anche di questo, facendo notare che Katia forse dovrebbe avere un atteggiamento da nonna, vista l’età che ha ma che a quanto pare, non riesce proprio a provare un briciolo di umanità verso Nicola. Ma le accuse di Patrizia si rivolgono anche alla sua amica ed ex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha proprio ragionea far notare che nella casa del Grande Fratello VIP non c’è il clima tutto rose e fiori che spesso si vorrebbe mostrare in prima serata. E che molti concorrenti non riescano a comprendere Nicola, suo figlio, è abbastanza palese. Alcuni non si sforzano neppure a far finta, come è successo in diverse occasioni anche conche ha detto ad esempio, di non capire Nicola quando parla, ma con un tono tutt’altro che amichevole. Laa Casa Chi, ha parlato anche di questo, facendo notare cheforse dovrebbe avere un atteggiamento da nonna, vista l’età che ha ma che a quanto pare, non riesce proprio a provare un briciolo di umanità verso Nicola. Ma le accuse disi rivolgono anche alla sua amica ed ex ...

