Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo vicinissimi al bacio | la reazione del nuotatore allo scherzo della coinquilina

Advertising

Soleil_Sorge : Comunque Alfonso e le sue preferenze verso Alex, Aldo e Katia potrebbe anche non farle notare spudoratamente ogni volta ?? #gfvip - voidrosmello : RT @its__lilo_bitch: ma è vero che alessia marcuzzi è un soleil sorge stan account? @lapinella #gfvip - ciabaxfancam : soleil sorge fancam tik tok maleducata e saccente - infoitcultura : Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo si sono baciati?/ 'Ho reagito d'istinto' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo sempre più vicini -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

I fan del Grande Fratello Vip sono in rivolta. Poco fa, Manuel Bortuzzo ha pronunciato la N Word, proprio davanti a Lucrezia Hailé Selassié che poche settimane fa era furiosa conper l'insulto a sfondo razzista, elargito con leggerezza. La reazione della principessa, tuttavia, è ben diversa e non è passata inosservata agli spettatori, che chiedono provvedimenti. ...e Nicola Pisu erano vicinissimi dal darsi il loro primo bacio, ma la regia purtroppo li ha interrotti bruscamente. Argomenti trattatie Nicola Pisu: il bacio mancato...Soleil Sorge si è scagliata contro la sua ex fiamma, Gianmaria Antinolfi, affermando di nutrire dei sospetti nei suoi confronti.All’interno della casa del GF Vip 6 sembra stia nascendo una nuova love story. I due sono sempre più vicini. Mancano poche ore all’appuntamento in prima serata con il GF Vip 6 e gli scoop sembrano mol ...