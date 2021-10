Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: “Ho già qualcuno in mente”. La dichiarazione d’amore dell’influencer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Soleil Sorge negli scorsi giorni ha fatto una nuova dichiarazione al Grande Fratello Vip. Pare infatti che l’influencer si sia innamorata di un ragazzo fuori dalla Casa prima dell’inizio del programma. Chiacchierando con gli altri “vipponi”, ha rivelato nuovi dettagli su di lui e sulla loro storia d’amore. Soleil Sorge: un nuovo amore per la concorrente del GF Vip Soleil Sorge è nota per le sue relazioni d’amore che tanto hanno fatto parlare negli anni le riviste di gossip. Già due settimane fa, l’influencer aveva fatto riferimento a un amore che la stava aspettando fuori dal Grande Fratello. Negli scorsi giorni, la Sorge si è di nuovo lasciata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)negli scorsi giorni ha fatto una nuovaalVip. Pare infatti che l’influencer si sia innamorata di un ragazzo fuori dalla Casa prima dell’inizio del programma. Chiacchierando con gli altri “vipponi”, ha rivelato nuovi dettagli su di lui e sulla loro storia: un nuovo amore per la concorrente del GF Vipè nota per le sue relazioniche tanto hanno fatto parlare negli anni le riviste di gossip. Già due settimane fa, l’influencer aveva fatto riferimento a un amore che la stava aspettando fuori dal. Negli scorsi giorni, lasi è di nuovo lasciata ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Soleil Sorge rivela: ”Ho già un ragazzo in mente” - PasqualeMarro : #SoleilSorge la fa grossa: “Si è sentito crack, poverino…” - trashtvstellare : Soleil Sorge e Nicola Pisu vicini al bacio... ma il finale è inaspettato - VIDEO - Elisa60388018 : RT @ellebisi1: Grande Fratello Vip, Soleil Sorge spara a zero su Gianmaria Antinolfi (VIDEO) - Soleil_Sorge : Immagina di avere questi due gran pezzi di concorrenti in casa, snobbarli, per arrivare a parlare di un presunto fl… -