Soleil e Nicola vicini al bacio? “Fiato sospeso” al Grande Fratello Vip (ma non è come sembra…) – VIDEO (Di venerdì 8 ottobre 2021) E se gli amici del web danno la colpa al Grande Fratello Vip per avere chiamato Nicola Pisu in magazzino mentre era vicino (vicino) a Soleil Sorge, sappiate che in ballo non c’era alcun bacio (reale) come si vuole far credere. Soleil stava per baciare Nicola al GF Vip? Soleil Sorge ha riempito la bocca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 ottobre 2021) E se gli amici del web danno la colpa alVip per avere chiamatoPisu in magazzino mentre era vicino (vicino) aSorge, sappiate che in ballo non c’era alcun(reale)si vuole far credere.stava per baciareal GF Vip?Sorge ha riempito la bocca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

linasmekly_ : RT @mustaIeski: non mi piace per niente il modo in cui trattano Nicola. Davide e Soleil sono gli unici che gli portano rispetto e lo tratta… - Voodood92382438 : RT @cleoliv24: Se Nico dice che è quello per noi è quello ?????? Ma Soleil come sta a tavola ? ???? Che trash ???????? #gfvip #nicola #soleil ht… - cleoliv24 : Se Nico dice che è quello per noi è quello ?????? Ma Soleil come sta a tavola ? ???? Che trash ???????? #gfvip #nicola… - SoleileNicola : Amorini miei ???? #nicola #soleil - ____cristina__ : RT @GuidoLamoto7: Sami ha detto che Soleil per fare un torto a lui, sta spingendo Nicola per la nomination #gfvip -