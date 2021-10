Slow Wine | 16 cantine biologiche e biodinamiche per provare il vino più buono e giusto d’Italia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 ottobre 2021) È stata un’ottima annata per il nostro vino: lo racconta la Slow Wine 2022, la guida di Slow Food che puntuale ogni anno spiega cosa succede nel mondo in continuo divenire di bianchi, rossi, rosati e bollicine italiane, ma anche di chi li produce e dei territori in cui nascono. Lo fa grazie a 200 collaboratori che – unico caso nelle guide sul vino – visitano personalmente cantine e filari: quest’anno 1958 aziende agricole, in cui hanno degustato 27 mila vini.