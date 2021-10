Sky: la Fiorentina vuole allontanare a vita dallo stadio il tifoso che ha insultato Koulibaly (Di venerdì 8 ottobre 2021) A seguito dell’identificazione video, avvenuta grazie ai filmati resi disponibili dalla Fiorentina, del tifosi che ha insultato Kalidou Koulibaly al termine di Fiorentina-Napoli, ci sarà ora un’indagine e un giudizio e il tifoso sarà daspato. Ma non solo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe intenzionata a impedirgli l’accesso allo stadio Artemio Franchi a vita. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) A seguito dell’identificazione video, avvenuta grazie ai filmati resi disponibili dalla, del tifosi che haKalidoual termine di-Napoli, ci sarà ora un’indagine e un giudizio e ilsarà daspato. Ma non solo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lasarebbe intenzionata a impedirgli l’accesso alloArtemio Franchi a. L'articolo ilNapolista.

