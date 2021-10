Sigourney Weaver | tutti i film che l’hanno incoronata Regina della fantascienza

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Negli USA la chiamano The Sci-Fi Queen (deidi) e in effetti, 72 anni l’8 ottobre 2021, lo è. Nonostante le innumerevoli pellicole in cui ha recitato, il pubblico la ricorda soprattutto per la sua interpretazione di Ellen Ripley nella saga di Alien. Vi raccomandiamo... Gli alieni esistono davvero: cosa dice il Pentagono sugli UFO Credete agli alieni? Voi potrete anche non farlo, ma a crederci è il Pentagono, che dal 2007 al 2012 ha finanziato un programma per controllare tu... Newyorkese, figlia d’arte, diplomata in teatro alla Yale School of Drama,inizia la sua carriera nel 1977 con una piccolissima parte in Io e Annie di ...