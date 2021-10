Sierra Leone: presidente firma per abolizione pena di morte (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha firmato oggi il disegno di legge che abolisce la pena di morte nel Paese. La firma arriva dopo il voto parlamentare di luglio, che aveva ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildella, Julius Maada Bio, hato oggi il disegno di legge che abolisce ladinel Paese. Laarriva dopo il voto parlamentare di luglio, che aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Sierra Leone Sierra Leone: presidente firma per abolizione pena di morte Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha firmato oggi il disegno di legge che abolisce la pena di morte nel Paese. La firma arriva dopo il voto parlamentare di luglio, che aveva stabilito di sostituire la ...

