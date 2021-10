Sicilia torna zona bianca, firmata ordinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Sicilia torna zona bianca, abbandonando limiti e misure più restrittive della zona gialla. L’annuncio del passaggio in area bianca è arrivato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca” ha comunicato via social il ministro della Salute, invitando tutti a “continuare su questa strada”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) La, abbandonando limiti e misure più restrittive dellagialla. L’annuncio del passaggio in areaè arrivato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ho appena firmato l’che riporta lain area” ha comunicato via social il ministro della Salute, invitando tutti a “continuare su questa strada”. L'articolo proviene da Italia Sera.

