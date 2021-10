“Siamo alla fine”. Covid, l’annuncio di Mario Draghi: “Grazie allo sforzo di tutti” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Emergenza sanitaria, le parole del premier Mario Draghi sono rassicuranti. Lo ha annunciato attraverso un video collegamento al Summit B20, soffermandosi sulla campagna di vaccinazione e i risultati finora conseguiti in merito all’incubo, quello del virus, che per mesi e mesi ha interessato ogni ambito della vita sociale del Paese. Previsione certamente rassicuranti quelle del premier Mario Draghi che così si è espresso alla luce dei dati registrati Grazie alla campagna di vaccinazione anti Covid: “Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19 mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa salvare vite umane. Lo sforzo di ricerca delle aziende farmaceutiche è iniziato subito dopo la scoperta dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Emergenza sanitaria, le parole del premiersono rassicuranti. Lo ha annunciato attraverso un video collegamento al Summit B20, soffermandosi sulla campagna di vaccinazione e i risultati finora conseguiti in merito all’incubo, quello del virus, che per mesi e mesi ha interessato ogni ambito della vita sociale del Paese. Previsione certamente rassicuranti quelle del premierche così si è espressoluce dei dati registraticampagna di vaccinazione anti: “Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il-19 mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa salvare vite umane. Lodi ricerca delle aziende farmaceutiche è iniziato subito dopo la scoperta dei ...

