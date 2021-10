Shannen Doherty | una foto shock dal letto per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) 'Per il mese di sensibilizzazione sulal seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? NO, ma è veritiero' scrive...

Gabriel90719266 : RT @fanpage: Shannen Doherty continua la sua battaglia - ROBADADONNE : #ShannenDoherty vuole sensibilizzare tutte le donne alla prevenzione del #cancroalseno - fanpage : Shannen Doherty continua la sua battaglia - brain_addicted : RT @MoranShasa: Shannen Doherty e la lotta contro il cancro, la foto choc dal letto. E un invito: «Siate coraggiosi» - MoranShasa : Shannen Doherty e la lotta contro il cancro, la foto choc dal letto. E un invito: «Siate coraggiosi» -

È tutto carino? NO, ma è veritiero' scrivesu Instagram. Ad accompagnare il messaggio ai follower della storica Brenda Walsh in 'Beverly Hills 90210' e Prue Halliwell di 'Streghe' un ...L attrice ringrazia il sui seguito sui social per il sostegno e l affetto.esprime profonda gratitudine verso i suoi follower sui social ...Su Instagram l'appello dell'attrice ai follower: "Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a controlli regolari, a superare la paura" ...Doherty ha pubblicato un'immagine sul suo profilo Instagram in cui compare distesa a letto, senza capelli e con un fazzoletto che le blocca il sangue che le fuoriesce dal naso.