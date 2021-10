Sexy Levante | ecco il primo scatto social del pancione

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 27 settembre,ha stupito tutti annunciando ai follower la sua gravidanza. La cantante è in dolce attesa dal compagno Pietro Palumbo, avvocato siciliano trapiantato al Nord con cui fa coppia da circa due anni. Ha aspettato 5 mesi prima di dire al mondo che avrà una bambina, ma ora che il ghiaccio è rotto non si trattiene più. All’evento organizzato a Milano da Bulgari per inaugurare la scultura multimediale Serpenti Metamorfosi ha fatto debuttare ufficialmente il suo, fasciandolo in uno strepitoso e sensualissimo abito nero che lo metteva in evidenza. Pere lace up Chi l’ha detto che il premaman non debba essere? L’abito scelto daper l’evento Bulgari è un concentrato di sensualità, che valorizza il suo fisico da modella e mette in ...