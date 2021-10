Se gli angeli esistono davvero | Angels di LP | è firmato anche da loro!

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 ottobre 2021) E il ritorno di una stella, come LP, ci fa rendere conto di quanto ci sia veramente mancata, di quanto la sua voce e le sue canzoni siano luce e respiro, non solo per i suoi milioni di fan, ma per tutto il mondo della musica stessa, fruitori, giornalisti, radio. Perché l'indiscusso talento della fuoriclasse statunitense è destinato a restare, a ritornare sempre, a permanere, a brillare, sperando di sentire la sua mancanza il meno possibile. Questa mancanza sarà interrotta l'8 Ottobre con l'uscita del nuovo singolohttps://lp.lnk.to/, il trampolino di lancio per il nuovo attesissimo album Churches che uscirà in tutto il mondo il prossimo 3 Dicembre. Prodotto da Nate Campany (Tove Lo, K.Flay, Christina Aguilera) e Kyle Shearer (Becky G, Tove Lo, Carly Rae Jepsen) – noti come Valley Girl - insieme al produttore esecutivo dell'album, Mike Del ...