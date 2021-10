Se gli abusi non li racconta Dostoevskij | la voce delle vittime è l' unica da ascoltare

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Accenno un’obiezione alle obiezioni di Giuliano Ferrara al rapporto francese sul clero pedofilo, che dichiara 216 mila ragazzi e ragazze abusati da preti e suore fra il 1950 e il 2020. Il rapporto, letto e citato da Giuliano, dichiara di “mettere al centro le”. “Nei mesi – vi si legge – una convinzione si è imposta: ledetengono un sapere unico sulle violenze sessuali e solo loro sono in grado di farci accedere all’oggetto perché possa essere restituito. Di conseguenza è la loro parola che serve da filo conduttore al rapporto della commissione. È grazie a loro che il rapporto ha potuto essere concepito e scritto. È grazie a loro, e non solamente grazie a chi ha fornito a noi il mandato, che il lavoro è stato fatto”. “Nei mesi”, si sottolinea, vuol dire che “tutto ciò non è stato programmato all’origine”. Penso che l’affermazione in cui ...

FiorellaMannoia : Così Tripoli ostacola gli ispettori Onu. Crimini di guerra e abusi, nuove prove - lastknight : Un threat actor ha pubblicato su 4chan l'archivio completo di #Twitch, sorgenti, un inedito servizio di gaming, i t… - Avvenire_Nei : #Libia Così Tripoli ostacola gli ispettori Onu. Crimini di guerra e abusi, nuove prove - GinoSocci0 : @MaxxMono @LuisaBergoglio @borghi_claudio Migliaia di sindaci dicono il contrario da anni. Poi il punto non è scova… - Enrico_Arata : @Joslen16630396 @La_manina__ In passato ho collaborato col #bancoalimentare. Tutto sommato credo che sia una cosa s… -

Ultime Notizie dalla rete : gli abusi

Dopo quasi due decenni di, torture e detenzione in stato di isolamento, l'ex sospettato di terrorismo Abu Zubaydah ... nonché la testimonianza di due ex "contractor" della CIA,psicologi James ...Secondoinquirenti avrebbe filmato la nipote senza vestiti, la avrebbe molestata offrendole, in cambio del silenzio, delle caramelle e qualche euro. L'inchiesta sarebbe partita dalla denuncia ...La letteratura è una cosa, il rapporto della commissione sulla pedofilia nel clero francese è un'altra. Ascoltare la versione la versione degli autori e delle autrici delle violenze non è suo compito.Quindici persone sono state incriminate in Corea del Sud per la morte di una soldatessa transgender dell'aeronautica che aveva denunciato abusi sessuali da parte di un collega e si è tolta la vita. Al ...