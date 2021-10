Scuola: Freud Milano; studenti, pessime mascherine Ministero (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le mascherine anti - covid che si ricevono dal Ministero dell'Istruzione sono ritenute di pessima o scarsa qualità, da più dell'80% degli studenti e non efficaci da oltre il 75% che dichiara come tra ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Leanti - covid che si ricevono daldell'Istruzione sono ritenute di pessima o scarsa qualità, da più dell'80% deglie non efficaci da oltre il 75% che dichiara come tra ...

