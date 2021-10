Scuola, ANIEF: usare risorse PNRR anche per cancellare “supplentite” (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’arrivo dei finanziamenti che l’Unione europea si accinge a distribuire tra l’Italia e i Paesi membri per risollevarli dal Covid, attraverso il Recovery Plan, dovrà necessariamente essere utile anche a rivedere le politiche di reclutamento nella Scuola che negli ultimi anni sono state a dir poco fallimentari portando al record di precari. E’ quanto sottolinea ANIEF sottolineando che “c’è l’impellenza di procedere con l’assorbimento del precariato e l’assunzione dei giovani, di ridefinire gli organici in base ai bisogni, sulla base anche dei dati sugli abbandoni concentrati in determinate aree territoriali, di attuare lo sdoppiamento delle classi, oltre che il dimensionamento scolastico con il recupero delle sedi dismesse nell’ultimo decennio”. “Per ridurre la dispersione degli alunni, che lasciano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’arrivo dei finanziamenti che l’Unione europea si accinge a distribuire tra l’Italia e i Paesi membri per risollevarli dal Covid, attraverso il Recovery Plan, dovrà necessariamente essere utilea rivedere le politiche di reclutamento nellache negli ultimi anni sono state a dir poco fallimentari portando al record di precari. E’ quanto sottolineasottolineando che “c’è l’impellenza di procedere con l’assorbimento del precariato e l’assunzione dei giovani, di ridefinire gli organici in base ai bisogni, sulla basedei dati sugli abbandoni concentrati in determinate aree territoriali, di attuare lo sdoppiamento delle classi, oltre che il dimensionamento scolastico con il recupero delle sedi dismesse nell’ultimo decennio”. “Per ridurre la dispersione degli alunni, che lasciano ...

