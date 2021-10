Scontro Polonia-Ue | le destre europee in difesa di Varsavia Meloni | “Anche per la Germania la Costituzione viene prima” Ma l’esempio non regge | ecco perché

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Loin corso tra l’Unione europea e ladopo la sentenza della Corte costituzionale diin cui si legge che i regolamenti europei, per essere applicati nel Paese, non devono essere in contrasto con la, invertendo di fatto il principio delto della legge Ue su quella nazionale, ha provocato reazioniin Italia e negli altri Paesi europei. Leidentitarie sono subito accorse indell’esecutivo guidato dal partito Diritto e Giustizia (PiS) del premier Mateusz Morawiecki, con la leader di Rassemblement National Marine Le Pen a sostegno dellache vuole affermare “ilto del proprio diritto costituzionale sulla legislazione Ue, esercita il suo diritto ...

Diventa un caso politico anche in Italia lo scontro tra la Polonia e la Commissione Ue sul rispetto dello stato di diritto che potrebbe segnare un passo verso la 'Polexit' dopo che la Corte costituzionale di Varsavia ha decretato che alcuni articoli sui migranti dopo la lettera in cui si chiede alla Commissione europea di intervenire con la costruzione di muri e barriere per blindare le frontiere. Intanto a Bruxelles si apre un braccio di ferro.