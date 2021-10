Scoglio infrastrutture per Biden Presidente Usa nel mirino del fuoco amico?

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “È una follia fiscale”. Ecco come ha reagito Joe Manchin al piano dell'ala sinistra dei democratici di 3500 miliardi di dollari sulle. Manchin, il cui cognome echeggia Mancini, quello dei nonni italiani, è il senatore democratico del West Virginia che spesso riflette valori del Partito Repubblicano. Con il “pareggio” al Senato di 50 senatori repubblicani e altrettanti democratici, il partito ufficiale di Manchin controlla la maggioranza perché in questi casi la viceKamala Harris può votare e agire da ago della bilancia a favore dei democratici. Manchin però è anche lui ago della bilancia per il successo dell'agenda politica delJoema non è l'unico. Kyrsten Sinema, senatrice democratica dell'Arizona, sta esibendo prese di posizioni analoghe poiché anche lei è contraria al ...