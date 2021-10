Sciopero nazionale l’11 ottobre per scuola | uffici pubblici e trasporti Ecco le fasce di garanzia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’agitazione proclamata dai sindacati di base in tutta Italia.garantite per autobus, treni e metro

...da Italo Raccolta rifiuti a Roma Per l'intera giornata di lunedì 11 ottobre è stato proclamato da Organizzazioni Sindacali non rappresentative e non firmatarie unogeneraledi ...generaleper l'intera giornata dell'11 ottobre di tutto il personale a tempo indeterminato e determinato con contratti precari e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti e ..."Solidarietà alla Cgil, saremo in piazza ad urlare la nostra rabbia...". Viterbo - Elisa Bianchini (Usb Viterbo) sull'attacco di ieri alla sede nazionale del sindacato a Roma - Domani lo sciopero gene ...Sciopero di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dai sindacati di base in tutta Italia, per lunedì 11 ottobre. L’agitazione riguarderà la scuola, gli uffici pubblici e i trasporti.