Sciopero nazionale dei taxi il 22 ottobre: a Roma manifestazione sotto il ministero (Di venerdì 8 ottobre 2021) Brutte notizie per chi si sposta abitualmente in taxi. Diverse sigle sindacali di categoria hanno infatti proclamato uno Sciopero taxi venerdì 22 ottobre 2021 per protestare contro l'utilizzo a loro dire "illegale" delle autorizzazioni di noleggio con conducente, che tolgono spazio e lavoro ai tassisti. La protesta durerà dalle ore 0:00 alle ore 23:59 e culminerà con lo svolgimento di una grande manifestazione a Roma, sotto la sede del ministero dello Sviluppo Economico per poi proseguire presso il ministero dei Trasporti.

