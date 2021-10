Sciopero generale in arrivo | trasporti a rischio | le fasce orarie garantite

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Lunedì 11 ottobre è stato indetto unodal Cobas e da altri sindacati di base. Lo stop durerà 24 ore, a partire dalla notte tra domenica e lunedì, che coinvolgeranno la scuola, ie gli uffici pubblici di tutta Italia. Leper i pendolari saranno, e si fermeranno principalmente treni, aerei, autobus, metro e traghetti. Le richieste dei sindacati riguardano tutti i settori del lavoro pubblico. Nel comunicato, i Cobas evidenziano come, durante la pandemia, l'Unione Europea sia passata da politiche restrittive a politiche espansive, soprattutto grazie ai fondi del Recovery Fund. Secondo il Cobas, però, il Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza (Pnrr) "non costituisce una svolta nell'utilizzo pubblico e sociale dell'ingente massa di denaro". Tra i punti ...

Lunedì 11 ottobre ci sarà lo sciopero generale in tutta Italia che coinvolgerà anche i mezzi pubblici a Napoli. Ci sarà quindi lo stop di bus, metropolitane, funicolari, Cumana, Circumvesuviana, Circumflegrea e MetroCampania. Lunedì 11 ottobre 2021 è previsto lo sciopero generale di tutti i servizi sia del pubblico che del privato per 24 ore contro le politiche sul lavoro del Governo e dell'Unione Europea. Sciopereranno. "Sblocco dei licenziamenti, rincari delle bollette e sanità alla deriva: Tuscia in lotta scende in piazza". Viterbo - Lunedì 11 ottobre il presidio a partire dalle 9.