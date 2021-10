'Scimmia' a Koulibaly: identificato il tifoso della Fiorentina (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Questura di Firenze avrebbe individuato tra i presenti nella Curva Fiesole il tifoso viola che ha offeso domenica scorsa, con epiteti razzisti (" Scimmia di m**da ") Kalidou Koulibaly , al termine ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Questura di Firenze avrebbe individuato tra i presenti nella Curva Fiesole ilviola che ha offeso domenica scorsa, con epiteti razzisti ("di m**da ") Kalidou, al termine ...

annatrieste : Gli ululati a Koulibaly. 'Scimmia' a Koulibaly. Il popolo di Dante. La culla della cultura italiana. Ch' fin 'e mmerd #FiorentinaNapoli - fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - claudioruss : all'uscita dal campo di #Koulibaly, #Osimhen ed #Anguissa cori razzisti dallo stadio Franchi: Kalidou dopo l'interv… - volpe_peppe : RT @tuttonapoli: Thuram sul razzismo: 'E' una violenza gridare scimmia a Koulibaly. Non mi rassegnerò mai” - infoitsport : Thuram sul razzismo: 'E' una violenza gridare scimmia a Koulibaly. Non mi rassegnerò mai” -