“Sapore di sale” torna con un inedito videoclip: il primo per il brano di Gino Paoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un classico della musica italiana, tra i brani più ascoltati degli Anni ’60 e che ancora oggi tutti conoscono. Sapore di sale adesso ha finalmente un videoclip. La canzone di Gino Paoli che è stato uno di quei brani che ha fatto la storia del panorama musicale italiano non ha mai avuto un video che accompagnava la melodia, anche perché all’epoca Youtube era ancora una realtà molto lontana. Era il 1964 quando il cantante ha esordito con il suo inedito estivo. Una melodia che ti quasi culla e che ti trasporta con l’immaginazione in riva al mare in uno stato di spensieratezza, dove l’autore del testo vuole probabilmente portarci. Il nuovo videoclip di Sapore di sale presto disponibile su tutte le piattaforme Il videoclip ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un classico della musica italiana, tra i brani più ascoltati degli Anni ’60 e che ancora oggi tutti conoscono.diadesso ha finalmente un. La canzone diche è stato uno di quei brani che ha fatto la storia del panorama musicale italiano non ha mai avuto un video che accompagnava la melodia, anche perché all’epoca Youtube era ancora una realtà molto lontana. Era il 1964 quando il cantante ha esordito con il suoestivo. Una melodia che ti quasi culla e che ti trasporta con l’immaginazione in riva al mare in uno stato di spensieratezza, dove l’autore del testo vuole probabilmente portarci. Il nuovodidipresto disponibile su tutte le piattaforme Il...

Advertising

MfFenice : RT @LaStampaTV: VIDEO | Dopo quasi 60 anni 'Sapore di sale' ha il suo videoclip: eccolo in anteprima - InnovaSociale : Nel 2021 usare le bambine come bambole sexy????? E Paoli completamente fuori sincrono Complimenti a Salvati ?? Dopo… - Subcomandante8 : Dopo quasi 60 anni 'Sapore di sale' ha il suo videoclip: eccolo in anteprima - marconap75 : RT @spicciar: Dopo quasi 60 anni 'Sapore di sale' ha il suo videoclip: eccolo in anteprima - cricci52 : Dopo quasi 60 anni 'Sapore di sale' ha il suo videoclip: eccolo in anteprima -