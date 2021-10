«Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni» Il docufilm di Luca Guadagnino al cinema

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Chi volesse conoscere in modo emozionale etografico la fantastica storia e impresa diFerragamo, ha tre date imperdibili al, l'11, il 12 e il 13 ottobre 2021, nei circuiti di distribuzione di Lucky Red in collaborazione con Timvision, per assistere a una proiezione esclusiva:– Ildeidiretto da. La storia biografica intimista del personaggio icona della moda italiana e fondatore di uno dei marchi più conosciuti al mondo, racconta un'emozionante vicenda umana, artistica e imprenditoriale, tramite la voce narrante dell'attore Michael Stuhlbarg. Le immagini inedite e le testimonianze uniche e prestigiose si aggiungono alle registrazioni d'epoca, restaurate per l'occasione, di interviste ...