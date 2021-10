Salute e linea: perché in autunno abbiamo più fame? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le temperature esterne cominciano a scendere e le giornate ad accorciarsi: oltre a sentirci un po' più malinconici e pigri, scopriamo di colpo di avere più appetito del solito. Anzi: a volte la fame ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le temperature esterne cominciano a scendere e le giornate ad accorciarsi: oltre a sentirci un po' più malinconici e pigri, scopriamo di colpo di avere più appetito del solito. Anzi: a volte la...

Advertising

garibaldino84 : @Lillylabionda Non potevo mancare !!!!!!++++++++++++ ad ogni ' fiera ' del bere io sto in prima linea !!!!!++++++++… - neghittoso : @amazzini64 @Renato19571 @CinziaRuta1 @sopin57 @thewaterflea @borghi_claudio Per questo parlo di propaganda no vax:… - ilbarone1967 : RT @GAngrilli: P.Amministrazione: Le nuove norme, niente smart working senza green pass. Malgrado le proteste nelle piazze, continua la lin… - GAngrilli : P.Amministrazione: Le nuove norme, niente smart working senza green pass. Malgrado le proteste nelle piazze, contin… - the___now : Chiara Ferragni lancia la sua linea di Griffe Pass ?? L’innovativo pass contiene un QR code con firma digitale di N… -