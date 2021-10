Salute della bocca, il valore inestimabile dell’igiene dentale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lavarsi i denti regolarmente è importante, cominciando fin da bambini e seguendo regole semplici. Ma per il benessere del sorriso non basta. I denti vanno lavati almeno tre volte al giorno e per non meno di un minuto per volta. Poi occorre cambiare regolarmente lo spazzolino, che non deve comunque durare più di tre mesi. Altrettanto importante è utilizzare regolarmente scovolini e filo interdentale per eliminare eventuali residui di cibo, infine, i controlli sono fondamentali. Bisogna programmare una visita almeno ogni sei mesi e fate regolarmente igiene orale con il dentista o l’igienista dentale. Proprio dall’Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI) arriva un’iniziativa in occasione della Giornata mondiale dedicata alla tematica, per aumentare la percezione dell’importanza di questa figura professionale nel mantenimento del ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lavarsi i denti regolarmente è importante, cominciando fin da bambini e seguendo regole semplici. Ma per il benessere del sorriso non basta. I denti vanno lavati almeno tre volte al giorno e per non meno di un minuto per volta. Poi occorre cambiare regolarmente lo spazzolino, che non deve comunque durare più di tre mesi. Altrettanto importante è utilizzare regolarmente scovolini e filo interper eliminare eventuali residui di cibo, infine, i controlli sono fondamentali. Bisogna programmare una visita almeno ogni sei mesi e fate regolarmente igiene orale con il dentista o l’igienista. Proprio dall’Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI) arriva un’iniziativa in occasioneGiornata mondiale dedicata alla tematica, per aumentare la percezione dell’importanza di questa figura professionale nel mantenimento del ...

Advertising

istsupsan : ?È stato approvato dal @WHO il primo #vaccino contro la #malaria, raccomandato anche per ridurre contagi e morti tr… - caritas_milano : L'emergenza delle #mortisullavoro chiama in causa Governo, Istituzioni e società civile. Serve garantire a tutti i… - RobertoBurioni : Attenti: con la salute non si scherza e fidarsi della persona sbagliata può essere pagato caro. - Maurizi89669463 : RT @byoblu: Il Ministero della Salute israeliano ha sconsigliato l'attività fisica nella settimana successiva alla seconda dose del vaccino… - cinese13 : RT @AxiaFel: Il Min della Salute approva e promuove la “combo”: vaccino influenza + vaccino Covid in un colpo solo così lo Stato si mette i… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute della La Sicilia torna in zona bianca Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato un'ordinanza che prevede il ritorno della Sicilia in zona bianca, la più bassa ...

Governo: Sbarra, ci aspettiamo segnali immediati apertura confronto ...che il premier Draghi e il Governo ci diano segnali immediati di un'apertura del confronto sulle questioni aperte a partire dai provvedimenti urgenti su salute e sicurezza, sui contenuti della Legge ...

Dinamica e in salute, la lingua nell'Italia della pandemia La Repubblica A che punto sono gli oltre 40 Siti di interesse nazionale (Sin) da bonificare I Siti di Interesse Nazionale da bonificare sono aree contaminate molto estese classificate come pericolose con specifici provvedimenti e che necessitano ...

Biodiversità, Wwf “Da Cop15 ci aspettiamo investimenti in natura” ROMA (ITALPRESS) - A pochi giorni dalla prima sessione della COP 15, la Conferenza delle Parti sulla Biodiversità - che si svolgerà a Kunming in Cina dal ...

Il ministroRoberto Speranza ha annunciato di aver firmato un'ordinanza che prevede il ritornoSicilia in zona bianca, la più bassa ......che il premier Draghi e il Governo ci diano segnali immediati di un'apertura del confronto sulle questioni aperte a partire dai provvedimenti urgenti sue sicurezza, sui contenutiLegge ...I Siti di Interesse Nazionale da bonificare sono aree contaminate molto estese classificate come pericolose con specifici provvedimenti e che necessitano ...ROMA (ITALPRESS) - A pochi giorni dalla prima sessione della COP 15, la Conferenza delle Parti sulla Biodiversità - che si svolgerà a Kunming in Cina dal ...