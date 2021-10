Salute del docente e incolumità degli alunni | ruolo dirigente e genitori II puntata

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel precedente articolo ci siamo occupati del caso di una maestra sospettata di etilismo da parte deiche chiedevano garanzie per i loro figli. Tuttavia, i problemi possono anche essere più sfumati ma, non per questo, meno importanti. L'articolo .

Advertising

robersperanza : L'Oms ha approvato un vaccino contro la malaria che potrà salvare un grande numero di bambini soprattutto nei paesi… - Mov5Stelle : Parte la nostra proposta per la Procura Nazionale del Lavoro. Difendere i lavoratori e tutelare la loro salute è un… - Greenpeace_ITA : ?? Nuocciono alla nostra salute e a quella del Pianeta: le pubblicità e le sponsorizzazioni delle multinazionali dei… - MaraPicchio : RT @BrufoloBill: “L'uniformità nutre il conformismo, e l'altra faccia del conformismo è l'intolleranza”.Zygmunt Bauman “Dentro la globalizz… - RosignoliRenato : RT @cislfp: “No alla svendita contrattuale a danno di tutti i professionisti della salute del nostro Paese!” ?? Così, in una nota, il coord… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute del

Corriere della Sera

... il tutto iniziando dall'applicazione della Legge regionale n.82014 proprio in tema di ...si scongiuri che lavoratrici e lavoratori possano recarsi al lavoro rischiando di rimetterci lae ...... svelando i dettagliprogramma XCHECK che evitava a persone come Donald Trump e altri vip di ...conoscenza di come l'uso delle proprie piattaforme contribuiscano ad alimentare i rischi per la...Il nuovo distretto costerà 4 milioni di euro. Si prevede un iter molto complesso. Al Comune è necessario un professionista per evitare intoppi o risarcimenti ...Intervento dell’unione comunale PD di Massa Marittima Massa Marittima: "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) insiste sulla medicina del territorio. Questo tema, che dovrebbe essere patrim ...