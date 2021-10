“Salta Amici” Ufficiale | stop per il talent di Maria De Filippi La decisione di Mediaset e il motivo

(Di venerdì 8 ottobre 2021)diDe, il cambiamento della programmazione. Non è il solo programma a subire un ‘salto’. Il? A spiegarlo è stato un comunicato che ha precisato fin da subito la piccola variazione di rotta. Un cambiamento che ha tirato in ballo accanto al nome diDeanche quello di Silvia Toffanin. La messa in onda diera più che attesa per questa domanica eppure il pubblico italiano dovrà fare il piccolo sforzo di attendere ancora qualche ora. Infatti secondo quanto previsto dal palinsesto, ad avere la priorità sulla programmazione sarà proprio l’appuntamento sportivo con la Nazionale Italiana di calcio nella Nation League. Quali le sorti diDeche, insieme alla collega Silvia ...

davidemaggio : Canale 5 evita la Nazionale: Amici si sposta al lunedì, Verissimo salta - infoitcultura : Amici 21, salta la puntata di domenica: il motivo e la nuova programmazione - Patitalia : @polveredilatte Domenica Verissimo salta, così come Amici - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Canale 5 evita la Nazionale: Amici si sposta al lunedì, Verissimo salta - trashtvstellare : Variazioni di palinsesto: Amici 21 cambia giorno per una puntata, Verissimo salta -

21,l'appuntamento domenicale a causa della nazionale: il comunicato21 , di cui si è registrata oggi la quarta puntata, non andrà in onda domenica 10 ottobre saltando dunque il ...tornerà regolarmente in onda di domenica a partire dal 17 ottobre. Diverso il discorso per il programma della Toffanin: Verissimo tornerà la prossima settimana di domenica .completamente ...La ballerina Carola ed il cantante Luigi potrebbero essere la prima coppia di Amici 21: adesso spunta fuori tutta le verità sul caso. Amici 21, il confronto tra Carola e Luigi. Nel corso del daytime o ...Amici 21, arriva l’attesissimo confronto tra Carola e Luigi: ecco come stanno le cose. Nonostante Luigi significhi molto per Carola, la ballerina ha bisogno di concentrarsi sul percorso intrapreso ad ...