Salone del libro di Torino | il calendario e le novità di Paesi Edizioni

Advertising

Link4Universe : Esce tra pochissimo (già ora in preorder su amazon) un nuovo libro che ho scritto insieme a Luca Perri e con disegn… - ziaiaia3 : RT @SToscano1986: La prima presentazione ufficiale del mio romanzo Edmund Brown fu in un teatro della capitale, nel Maggio del 2015. Da al… - NicolaLagioia : RT @casamacombo: Con l'occasione vi dico che io e Chiara saremo durante i giorni del salone del libro alla @ScuolaHolden esattamente il 17… - PsicologiaCont : Psicologia a strappo è nuovo libro di Luca Mazzucchelli. Una raccolta di idee da coltivare per diventare la persona… - CRBasilicata : Salone del libro, lunedì 11 ottobre conferenza stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Salone del

La Stampa

Le magiche notepianoforte , la musica elettronica e via Garibaldi illuminata dal crepuscolo per accompagnare l'esperienza di visita dei Palazzi dei Rolli. Neldi Rappresentanza di Palazzo Tursi inoltre ...Questonon s'ha da fare. C'è poco da scherzare, c'è un velo di amarezza e tristezza sulla scoperta che quella2022 sarà la terza edizione consecutivadi Ginevra che verrà annullata, è incredibile. Eppure sino a fine agosto/inizio settembre sembrava che tutto volgesse per il meglio. E invece no, nonostante il 60% degli spazi erano già ...TORINO (ITALPRESS) – In principio fu dimora nobiliare, poi ospedale militare, sede dell’Ambasciata di Francia presso i Savoia fino ...La pandemia non del tutto superata ha determinato molti problemi al comparto automotive. La situazione critica attuale ha indotto un ripensamento da parte della fondazione Comité permanent du Salon in ...