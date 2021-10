Salernitana, Ribery: «Qui passione incredibile, con il collettivo ci si può salvare» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Qui c’è una passione incredibile che si vive veramente, per questo sono venuto qui a Salerno. Sono venuto per dare una mano ala squadra, dare la mia esperienza e il mio massimo, abbiamo un obiettivo importante. Serie A è difficile, con il collettivo possiamo salvarci. Vivo per il calcio, se era per i soldi non ero qui”. Così Franck Ribery, attaccante francese approdato alla Salernitana, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Spero di essere in campo il prima possibile. Ho parlato con il preparatore atletico e l’allenatore per la seduta dei prossimi giorni. Mi sento ancora molto bene, ho ancora tanto da dimostrare. L’esempio con l’arrivo di Maradona a Napoli? Io sono venuto qui per fare il mio lavoro e il mio massimo perché è nella mia mentalità fare tutto per la mia squadra e i miei ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Qui c’è unache si vive veramente, per questo sono venuto qui a Salerno. Sono venuto per dare una mano ala squadra, dare la mia esperienza e il mio massimo, abbiamo un obiettivo importante. Serie A è difficile, con ilpossiamo salvarci. Vivo per il calcio, se era per i soldi non ero qui”. Così Franck, attaccante francese approdato alla, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Spero di essere in campo il prima possibile. Ho parlato con il preparatore atletico e l’allenatore per la seduta dei prossimi giorni. Mi sento ancora molto bene, ho ancora tanto da dimostrare. L’esempio con l’arrivo di Maradona a Napoli? Io sono venuto qui per fare il mio lavoro e il mio massimo perché è nella mia mentalità fare tutto per la mia squadra e i miei ...

