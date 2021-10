Salernitana, novembre mese decisivo: le strategie per il futuro (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amministratore unico della Salernitana, Ugo Marchetti, dopo il comunicato stampa dei trustee, che hanno prorogato al 15 novembre il termine per la presentazione delle nuove offerte irrevocabili per l’acquisto della società, prova a rassicurare la piazza. Le offerte finora pervenute non sono state ritenute adeguate e a Salerno è tornata una certa apprensione per le sorti della squadra in Serie A. Di seguito il pensiero del generale: «Noi ci difendiamo con le palle di neve mentre la stragrande maggioranza delle altre squadre attacca con i cannoni. Ma sono convinto che la Salernitana ce la farà ad uscire indenne sia sul campo che per quello che riguarda le vicende societarie. Credo che, soprattutto per motivi burocratici, il passo decisivo per la cessione non avverrà prima di fine novembre, ma assicuro ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amministratore unico della, Ugo Marchetti, dopo il comunicato stampa dei trustee, che hanno prorogato al 15il termine per la presentazione delle nuove offerte irrevocabili per l’acquisto della società, prova a rassicurare la piazza. Le offerte finora pervenute non sono state ritenute adeguate e a Salerno è tornata una certa apprensione per le sorti della squadra in Serie A. Di seguito il pensiero del generale: «Noi ci difendiamo con le palle di neve mentre la stragrande maggioranza delle altre squadre attacca con i cannoni. Ma sono convinto che lace la farà ad uscire indenne sia sul campo che per quello che riguarda le vicende societarie. Credo che, soprattutto per motivi burocratici, il passoper la cessione non avverrà prima di fine, ma assicuro ...

