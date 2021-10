Salah 100 (Di venerdì 8 ottobre 2021) A un paio di metri dall’angolo dell’area di rigore Salah riceve un passaggio rasoterra ravvicinato mentre è spalle alla porta. Cancelo lo legge e tenta l’anticipo solo che Salah, lo sappiamo, è molto veloce. Riesce a girarsi dopo il controllo e a spostare in avanti il baricentro, a coprire il pallone anche dal raddoppio che arriva da Foden. Quando arriva pure Bernardo Silva a triplicarlo per chiudergli la strada verso l’area in scivolata, Salah lo supera con semplicità, spostando il pallone con la suola del sinistro. Salah controlla il pallone nello stretto con il baricentro basso e le gambe forti, più che con la sensibilità del piede. Non sarà elegantissimo ma riesce comunque a creare azioni molto fluide. Sa di poter minacciare un tiro da qualunque posizione e tiene sulle spine sempre l’avversario diretto, chiamando ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 8 ottobre 2021) A un paio di metri dall’angolo dell’area di rigorericeve un passaggio rasoterra ravvicinato mentre è spalle alla porta. Cancelo lo legge e tenta l’anticipo solo che, lo sappiamo, è molto veloce. Riesce a girarsi dopo il controllo e a spostare in avanti il baricentro, a coprire il pallone anche dal raddoppio che arriva da Foden. Quando arriva pure Bernardo Silva a triplicarlo per chiudergli la strada verso l’area in scivolata,lo supera con semplicità, spostando il pallone con la suola del sinistro.controlla il pallone nello stretto con il baricentro basso e le gambe forti, più che con la sensibilità del piede. Non sarà elegantissimo ma riesce comunque a creare azioni molto fluide. Sa di poter minacciare un tiro da qualunque posizione e tiene sulle spine sempre l’avversario diretto, chiamando ...

Un minuto più tardi Salah avanza sulla corsia di sinistra e prolunga per Henderson, chiuso in ... Ritmi già soddisfacenti e la sensazione è che i giocatori in campo non stiano ancora dando il 100% visto ...

Calciomercato, Salah non rinnova? Juventus alla finestra 151 partite, 100 gol, una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club ed una Premier League in 4 stagioni: come meglio si potrebbe descrivere l’avventura di Mohamed Salah al Liverpo ...

