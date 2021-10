(Di venerdì 8 ottobre 2021) Carlosè volato in Turchia consapevole di dover partire dal fondo, ma questo non significa approcciare il fine settimana con scarse motivazioni. Come ha spiegato lo spagnolo, scattare dall'...

autosprint : #Sainz: 'Abbiamo lavorato per risolvere i nostri problemi all'anteriore' - Antikimmichismo : @starshinewords alla fine é meglio così, abbiamo sainz che sta facendo molto bene e a seb serviva cambiare scuderia… - Nick_cannonier : ... Erano vecchie. Quindi già con questo abbiamo spiegato il primo motivo del perché #sainz si sia fermato prima ed… -

... ora è più divertente" Tanto lavoro all'anteriore Al termine delle libere 2ha spiegato di ...assetti diversi per aiutare il team e me stesso per tentare di comprendere i problemi chealle ......dal fondo dello schieramento dopo il cambio della power unit - l'analisi di Carlos- . Ci siamo accertati che tutto funzionasse a dovere, provando diverse soluzioni di set - up, e...Carlos Sainz è dispiaciuto di dover partire dal fondo della griglia Domenica, perché viste le prestazioni della Ferrari nelle prime due sessioni del Gran Premio di Turchia, poteva lottare per il podio ...Lo spagnolo si è trovato molto bene con la SF21 di Istanbul, in un venerdì per lui dedicato a girare con il pieno nei serbatoi dal momento che con la nuova Pu sarà costretto a partire dal fondo ...