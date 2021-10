Rugby, United Rugby Championship: Zebre, a Dublino una sfida durissima (Di venerdì 8 ottobre 2021) Terzo appuntamento con la United Rugby Championship e dopo due sconfitte su due le Zebre Parma affrontano la prima trasferta stagionale e lo fanno nella durissima RDS Arena di Dublino. Avversario di giornata il Leinster ancora imbattuto in stagione. La squadra di Michael Bradley ha deluso sino a ora, con la sconfitta all’esordio con i Lions, match dove i sudafricani hanno dominato per un tempo, chiudendo il discorso e a poco è servita la rimonta nella ripresa per le Zebre. Nel secondo match stagionale, invece, a imporsi a Parma sono stati i nordirlandesi dell’Ulster con un netto 3-36. Il Leinster, invece, all’esordio si è imposto in casa 31-3 contro i sudafricani Bulls, mentre nella seconda giornata hanno faticato a Newport prima di imporsi per 6-7 in ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Terzo appuntamento con lae dopo due sconfitte su due leParma affrontano la prima trasferta stagionale e lo fanno nellaRDS Arena di. Avversario di giornata il Leinster ancora imbattuto in stagione. La squadra di Michael Bradley ha deluso sino a ora, con la sconfitta all’esordio con i Lions, match dove i sudafricani hanno dominato per un tempo, chiudendo il discorso e a poco è servita la rimonta nella ripresa per le. Nel secondo match stagionale, invece, a imporsi a Parma sono stati i nordirlandesi dell’Ulster con un netto 3-36. Il Leinster, invece, all’esordio si è imposto in casa 31-3 contro i sudafricani Bulls, mentre nella seconda giornata hanno faticato a Newport prima di imporsi per 6-7 in ...

Advertising

Rugbymeet : Si parla sempre più di un Mondiale per Club e di una Champions Cup allargata alle sudafricane - Rugbymeet : “Garbisi l’anno scorso era meno avanti” dichiara coach Bortolami. Leonardo Marin alla prima da titolare contro Ulst… - TvCircle1 : United #Rugby Championship: in esclusiva sul 20 la terza giornata - Gazzetta_it : Rugby. Benetton a caccia di record: contro l'Ulster per la terza vittoria di fila - zazoomblog : Rugby United Rugby Championship: Treviso alla prova dell’Ulster nella prima trasferta - #Rugby #United #Rugby… -