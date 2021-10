Rugby, United Rugby Championship: l’Ulster sfrutta l’indisciplina, Benetton cade a Belfast (Di venerdì 8 ottobre 2021) Vince l’Ulster al termine di un match dove a dominare sono l’equilibrio, ma soprattutto l’indisciplina. Che costa cara a una Benetton Treviso a tratti convincente, ma che subisce il break decisivo in inferiorità numerica e nel finale del match non riesce nella rimonta. Buon avvio di Treviso che prova a erodere la difesa Ulster e dopo sette minuti va avanti con un piazzato di Marin. Ma la Benetton è troppo fallosa, regala troppe occasioni all’Ulster che al 15’ va in meta con Herring, ma il TMO annulla la meta e nonostante le difficoltà in difesa i biancoverdi mantengono il vantaggio minimo dopo un quarto di partita. Match che cambia al 16’, quando l’arbitro ammonisce Ivan Nemer e Treviso si trova in inferiorità per 10 minuti. Al 24’ si sblocca l’Ulster che trova la via della meta con ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Vinceal termine di un match dove a dominare sono l’equilibrio, ma soprattutto. Che costa cara a unaTreviso a tratti convincente, ma che subisce il break decisivo in inferiorità numerica e nel finale del match non riesce nella rimonta. Buon avvio di Treviso che prova a erodere la difesa Ulster e dopo sette minuti va avanti con un piazzato di Marin. Ma laè troppo fallosa, regala troppe occasioni alche al 15’ va in meta con Herring, ma il TMO annulla la meta e nonostante le difficoltà in difesa i biancoverdi mantengono il vantaggio minimo dopo un quarto di partita. Match che cambia al 16’, quando l’arbitro ammonisce Ivan Nemer e Treviso si trova in inferiorità per 10 minuti. Al 24’ si sbloccache trova la via della meta con ...

Advertising

sportmediaset : United #Rugby Championship: Ulster a valanga su Treviso, il Benetton cade 28-8. #SportMediaset - QuiMediaset_it : In esclusiva sul #Canale20 torna lo #UnitedRugbyChampionship: in differita alle 22.45 il match #UlsterBenetton e do… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: United #Rugby Championship: in esclusiva sul 20 la terza giornata - Rugbymeet : Si parla sempre più di un Mondiale per Club e di una Champions Cup allargata alle sudafricane - Rugbymeet : “Garbisi l’anno scorso era meno avanti” dichiara coach Bortolami. Leonardo Marin alla prima da titolare contro Ulst… -