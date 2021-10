Rossi - Viviani e i segreti della cerimonia d' apertura | ' Che fatica prendere la bandiera!'

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: I portabandiera di Tokyo 2020, Elia Viviani e Jessica Rossi, in perfetta sintonia. È stata un'estate magica ????? #gazzetta… - Gazzetta_it : I portabandiera di Tokyo 2020, Elia Viviani e Jessica Rossi, in perfetta sintonia. È stata un'estate magica ?????… - Novamilanese : La Fondazione Rossi e la LAP Vittorio Viviani sono liete di invitarvi alla mostra 'ADESSO!', un progetto della sezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Viviani

Eliae Jessica Rossa, portabandiera a Tokyo 2020 intervistati da Giacomo Detomaso al Festival dello Sport di TrentoTanti gli atleti presenti all'evento, rappresentati dai portabandiera Eliae Jessica. 'Portare il tricolore è una emozione incredibile, ti spinge a portare a casa la medaglia. Per me ...Sul palco il presidente del Coni Giovanni Malagò, insieme all’ex schermitrice Elisa Di Francisca e ai due portabandiera, Jessica Rossi ed Elia Viviani. In platea tanti azzurri medagliati: da Niccolò ..."In queste ultime Olimpiadi abbiamo avuto la fortuna di poter festeggiare una medaglia ogni giorno. Un record che in futuro difficilmente potremmo superare". (ANSA) ...