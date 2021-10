Ronaldo, il tribunale di Las Vegas raccomanda l’archiviazione per le accuse di stupro (Di venerdì 8 ottobre 2021) La causa civile intentata da Kathryn Mayorga contro Cristiano Ronaldo con l’accusa di stupro va verso l’archiviazione. Sarebbe la seconda, in sede civile, dopo che l’attaccante del Manchester United era stato già dichiarato non punibile in sede penale. Il fatto risale al 2009. Ronaldo aveva già raggiunto con la donna un accordo di riservatezza di 300.000 euro per la riservatezza, poi sconfessato dagli avvocati della donna che avevano presentato una nuova causa chiedendo poco meno di 60 milioni di euro di risarcimento. Daniel Albregts, giudice federale del Nevada, ha accettato la tesi difensiva degli avvocati di Ronaldo che accusano quelli della controparte di aver presentato documenti rubati con conversazioni private tra CR7 e i suoi legali. La decisione definitiva sul caso spetta alla giudice ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) La causa civile intentata da Kathryn Mayorga contro Cristianocon l’accusa diva verso. Sarebbe la seconda, in sede civile, dopo che l’attaccante del Manchester United era stato già dichiarato non punibile in sede penale. Il fatto risale al 2009.aveva già raggiunto con la donna un accordo di riservatezza di 300.000 euro per la riservatezza, poi sconfessato dagli avvocati della donna che avevano presentato una nuova causa chiedendo poco meno di 60 milioni di euro di risarcimento. Daniel Albregts, giudice federale del Nevada, ha accettato la tesi difensiva degli avvocati diche accusano quelli della controparte di aver presentato documenti rubati con conversazioni private tra CR7 e i suoi legali. La decisione definitiva sul caso spetta alla giudice ...

Cristiano Ronaldo, la causa per il presunto stupro di Kathryn Mayorga verso l'archiviazione - Sportmediaset Sport Mediaset Cristiano Ronaldo, la causa di presunto stupro verso l'archiviazione Il fuoriclasse portoghese è ormai prossimo a lasciarsi alle spalle la storia del presunto stupro risalente al 2009 quando Kathryn Mayorga intentò causa a CR7.

Cristiano Ronaldo non stuprò Kathryn Mayorga: archiviato il caso di violenza sessuale Il tribunale di Las Vegas chiude la vicenda giudiziaria iniziata nel 2018 quando Kathryn Mayorga rispolverò le accuse di violenza sessuale nei ...

