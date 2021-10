Ronaldo, il giudice chiede l’archiviazione della denuncia per stupro: rischia di sfumare la causa da 200 milioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il giudice Daniel Albregts, incaricato nell’ambito della causa civile, dice che deve essere respinta per irregolarità la denuncia nei confronti di Cristiano Ronaldo presentata dall’ex modella Kathryn Mayorga, che lo accusa di una violenza sessuale accaduta nel 2009, in un hotel di Las Vegas. Davanti alla corte federale del Nevada la donna, oggi 37enne, chiede al cinque volte pallone d’oro un risarcimento fino a 200 milioni di dollari. Per il magistrato l’accusa è in parte basata su documenti piratati di ‘Football leaks’ che non avrebbero dovuto essere in possesso della donna. E per questo il giudice accusa l’avvocato di Mayorga, Leslie Stovall, di aver agito in “malafede”: «l’archiviazione del caso di ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) IlDaniel Albregts, incaricato nell’ambitocivile, dice che deve essere respinta per irregolarità lanei confronti di Cristianopresentata dall’ex moKathryn Mayorga, che lo accusa di una violenza sessuale accaduta nel 2009, in un hotel di Las Vegas. Davanti alla corte federale del Nevada la donna, oggi 37enne,al cinque volte pallone d’oro un risarcimento fino a 200di dollari. Per il magistrato l’accusa è in parte basata su documenti piratati di ‘Football leaks’ che non avrebbero dovuto essere in possessodonna. E per questo ilaccusa l’avvocato di Mayorga, Leslie Stovall, di aver agito in “malafede”: «del caso di ...

