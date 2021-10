Ronaldo e la denuncia di stupro: si va verso l'archiviazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - La denuncia dell'ex modella Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo deve essere respinta per irregolarità. Lo raccomanda, davanti alla corte federale del Nevada, il giudice ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - Ladell'ex modella Kathryn Mayorga nei confronti di Cristianodeve essere respinta per irregolarità. Lo raccomanda, davanti alla corte federale del Nevada, il giudice ...

