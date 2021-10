Romain Grosjean: primo contatto ad Indianapolis (Di venerdì 8 ottobre 2021) Indianapolis è la prossima frontiera di Romain Grosjean. Dopo aver corso prevalentemente sugli stradali, il francese ha deciso d’impegnarsi full time in IndyCar, firmando un lucroso contratto con Andretti Autosport. Il prossimo anno correrà la mitica 500 miglia, ma per farlo deve prepararsi. Per questo motivo, l’ex di F1 ha disputato mercoledì scorso il primo step del Rookie Orientation Program, test di valutazione per ottenere l’idoneità a correre sul catino dell’Indiana. Presente anche Jimmie Johnson, che insieme a Grosjean vuole prendere parte alla prossima edizione del “Greatest Spectacle in Racing”. Romain Grosjean: ufficiale l’accordo con Andretti Autosport Romain Grosjean: com’è andato il primo giorno a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021)è la prossima frontiera di. Dopo aver corso prevalentemente sugli stradali, il francese ha deciso d’impegnarsi full time in IndyCar, firmando un lucroso contratto con Andretti Autosport. Il prossimo anno correrà la mitica 500 miglia, ma per farlo deve prepararsi. Per questo motivo, l’ex di F1 ha disputato mercoledì scorso ilstep del Rookie Orientation Program, test di valutazione per ottenere l’idoneità a correre sul catino dell’Indiana. Presente anche Jimmie Johnson, che insieme avuole prendere parte alla prossima edizione del “Greatest Spectacle in Racing”.: ufficiale l’accordo con Andretti Autosport: com’è andato ilgiorno a ...

