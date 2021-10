Roma, tenta il colpo in un ristorante ma al titolare arriva la notifica sul telefono: rapina sventata (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aveva fatto irruzione in un ristorante in zona Marconi nella notte con un solo scopo: mettere a segno il colpo. colpo che però è fallito perché il titolare del locale, dove aver ricevuto l’allarme sull’applicazione del suo smartphone che segnalava un furto in atto, ha subito allertato il 112. Furto ‘fallito’ in un ristorante in zona Marconi I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere sono prontamente intervenuti sul posto e hanno visionato le riprese delle telecamere. Da queste si è visto un uomo entrare che, dopo aver forzato una finestra, è riuscito a portare via due smartphone e un tablet, prima di fuggire per le vie limitrofe. L’arresto Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno consentito di individuare e bloccare un uomo 30enne, romeno senza fissa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Aveva fatto irruzione in unin zona Marconi nella notte con un solo scopo: mettere a segno ilche però è fallito perché ildel locale, dove aver ricevuto l’allarme sull’applicazione del suo smartphone che segnalava un furto in atto, ha subito allertato il 112. Furto ‘fallito’ in unin zona Marconi I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaTrastevere sono prontamente intervenuti sul posto e hanno visionato le riprese delle telecamere. Da queste si è visto un uomo entrare che, dopo aver forzato una finestra, è riuscito a portare via due smartphone e un tablet, prima di fuggire per le vie limitrofe. L’arresto Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno consentito di individuare e bloccare un uomo 30enne, romeno senza fissa ...

